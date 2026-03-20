Fiesta gastronómica
Ponen a la venta las entradas para el Cocido de abril en Nueva York
redacción
Las instalaciones de la Casa de Galicia en Nueva York están preparadas para acoger el próximo 26 de abril la presentación de la Feira do Cocido de Lalín. No es la primera vez que el Concello promociona este evento en el país, pues en 2022 se hizo en Miami.
El colectivo de gallegos presidido por el lalinense de Goiás José Gil comenzó a difundir un acto que incluye un capítulo especial de la Encomenda y que dará comienzo en torno a las 12.30 horas. En la comunicación se concreta que el precio del cubierto será de 55 dólares para los socios y los invitados abonarán 70. El cocido en la ciudada norteamericana será elaborado por cocineros de Lalín y el menú incluye entrantes, el plato protagonista de la jornada, postres, vinos gallegos y barra libre. La jornada será amenizada por la Banda de Gaitas Terra Nosa.
Precisamente días atrás el centro gallego de Nueva York celebró su día del socio con un ágape.
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