Teatro
«Latexos» y «Made in Galicia», en A Bandeira
redacción
Silleda Teatro encara su recta final con una doble función este fin de semana en A Bandeira. «Latexos», para el público familiar, se representa mañana en el Centro Cultural Vista Alegre, y «Made in Galicia», de Sarabela Teatro, el domingo en el Auditorio Manuel Dopazo. Las dos funciones son con entrada libre, siendo la primera, «Latexos», a las 19.00 horas, un espectáculo familiar de K’paparota Teatro con un montaje dirigido por Kevin Stewart e interpretada por Patricia Caméan. En el caso de «Made in Galicia», también a las 19.00 horas, se trata de una adaptación escénica de la obra homónima de Séchu Sende que supone una propuesta que mezcla humor, emoción y reflexión alrededor de la lengua y la identidad a través de historias reconocibles.
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