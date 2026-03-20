De Lalín a Ourense con mucho «flow»
Más de un centenar de personas, entre padres, profesorado y bailarines, desplazará la Escuela de Artes Flow de Lalín este fin de semana en su debut en la fase zonal del Nacional de danza que se celebra en Ourense
Los integrantes de la Escuela de Artes Flow de Lalín están preparados para competir este fin de semana en la fase del Concurso Nacional de Danza que se celebra en Ourense. Los bailarines y bailarinas del centro coordinado por Wilbert Romero e Isabel Robles aspiran en la competición de la capital de As Burgas a colocar al mayor número de miembros posibles para el certamen nacional de abril y del mismo modo viajar después a Tarragona en la eliminatoria para el Mundial.
La competición se lleva a cabo entre hoy y el domingo en el Auditorio Municipal de Ourense y la escuela Flow desplazará a un grupo compuesto por un centenar de personas, entre padres, profesores y 33 bailarines de Lalín y Chantada. En el certamen presentarán un total de 47 coreografías en las categorías individuales, dúos, tríos y grupales en los géneros Hip Hop, Contemporáneo, Salsa, Bachata, Ballet y Afro. La escuela recibió la visita del párroco lalinense, José Criado, que bendijo sus instalaciones.
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