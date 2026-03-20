Sanidad
Lalín busca donantes de sangre en abril con abonos de O Son do Camiño
redacción
El Concello de Lalín recibirá una unidad móvil de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) en la Plaza de la Iglesia el miércoles 1 de abril (de 10.15 a 14.00 y 16.30 a 21.00 horas) y el sábado 4 de abril (de 10.00 a 14.30 horas). La concejala de Sanidade, Noelia Seijas, hace un llamamiento a la participación vecinal para cubrir las necesidades de los hospitales gallegos bajo el lema «Non perdas este bus».
Como incentivo, quienes donen antes del 31 de mayo entrarán en el sorteo de 14 abonos para el festival O Son do Camiño. Para participar, los donantes deberán seguir a ADOS en Instagram, enviar una foto o vídeo de su donación por mensaje privado y mencionar a dos personas en la publicación de la iniciativa. Los requisitos básicos son ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y acudir con el DNI, preferiblemente bien hidratados y sin estar en ayunas. Para más información, está disponible el teléfono gratuito 900 100 828.
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