Forno carga contra Crespo por obviar las ayudas ministeriales

El PSOE de Lalín culpa al alcalde, José Crespo, de dejar escapar una línea extraordinaria de ayudas del Gobierno Central destinada a reparar los daños causados por los temporales de invierno en pistas, servicios e infraestructuras municipales. Su portavoz municipal, Alba Forno, subraya que Lalín no figura entre los ayuntamientos que solicitaron esos fondos a través de la Subdelegación del Gobierno, pese al deterioro que presentan numerosas vías del municipio. Sostiene que se trata de «unha oportunidade perdida para actuar sobre un dos principais problemas do municipio» y añade que la falta de solicitud evidencia «unha falta de xestión preocupante» Además, reprocha al gobierno local que no tramitase una ayuda que, a su juicio, permitiría responder a demandas vecinales y mejorar infraestructuras dañadas, y avanza que el grupo pedirá explicaciones en el próximo pleno para aclarar por qué Lalín quedó fuera de esta convocatoria.

La socialista incide en que los fondos habilitados por el Estado que servirían para reparar kilómetros de pistas, para actuar sobre infraestructuras y servicios deteriorados y para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos que este ayuntamiento quedó fuera porque desde el grupo de gobierno no se elaboró un trabajo tan sencillo como es valorar los daños y enviar una solicitud de ayuda a la subdelegación. En este sentido indica que el ejecutivo cuenta con multitud de asesores y concejales con dedicaciones exclusivas que deberían ser suficientes para tramitar este tipo de convocatorias, pero ni se molestaron en pedir la ayuda como sí hicieron ayuntamientos mucho más pequeños y con menos recursos como Rodeiro. «O Concello ten recursos, ten persoal e ten responsabilidade, o que falta é estar ao que hai que estar e priorizar os problemas reais da xente», resaltó y pidió para el municipio «un alcalde a tempo completo centrado no seu concello e en aproveitar todas as oportunidades que permitan mellorar o día a día dos veciños».

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El PSOE avanza que pedirá explicaciones en el próximo pleno sobre los motivos por los que no se solicitaron estas ayudas.