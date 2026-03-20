Enerxétika aborda la eficiencia, la sostenibilidad y la transición

El certamen Enerxétika, previsto del 25 al 27 de marzo en la Feira Internacional de Galicia Abanca, se convertirá en un espacio de reflexión para todo el sector en cuestiones como la eficiencia, la sostenibilidad y la transición.

Así, el Clúster de las Energías Renovables de Galicia, Cluerga, organiza en colaboración con el Instituto Galego de Promoción Económica la jornada «Sostenibilidad y transición energética», que dará pasa a un ciclo de talleres. El acto inaugural cuenta con la intervención del presidente del Clúster, José Ramón Franco, y un representante del Igape, Alberto Álvarez. Además se abordará la generación renovable consumida en el territorio, de la mano de Juan Castro, de Gana Energía, así como las comunidades energéticas respecto a su modernización y potencial de vectorización para los certificados de ahorro energético, por parte de Santiago González, de Integria.

Los sistemas de gestión energética tendrán su espacio en esta feria en Silleda, con un análisis que ofrece Carlos Vázquez, de CO2 Smart Tech, mientras que las novedades en soluciones HVAC+ACS y la situación normativa actual las expondrá Silvia Fernández, de Eurofred. Oriol Fernández, gerente de Cluergal, será quien clausure esta jornada.

Créditos de carbono

Por su parte, la Asociación Clúster de la Geotermia Gallega (Acluxega) expondrá la geotermia gallega y casos de referencia , en una jornada que va a abri el director xeral de Planificación Enerxética e Minas de la Xunta, Pablo Fernández; el presidente del clúster, Juan Ricoy; y el director del recinto ferial, Ricardo Durán. En esta sesión habrá dos paneles: uno de ellos centrado en la eficiencia energética, con representantes de Acluxega y de Enertra, y otro con seis casos de éxito en medidas de geotermia, entre los que figuran los sistemas del hotel Obradoiro, de Estrella Galicia y de Bimba y Lola, entre otros.

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Por último, el Clúster de la Biomasa celebra su sexto foro, bajo el lema «La biomasa, una oportunidad estratégica para Galicia». Las cuestiones a tratar son las ventajas de este material en cuanto a reducción de emisiones, el mercado voluntario de créditos de carbono en Galicia o el aprovechamiento y gestión de las masas forestales en el ámbito de la comunidad gallega.