Infraestructuras
Dotan de saneamiento a varios núcleos de la parroquia de Doade
También avanza la construcción de un muro para mejorar el acceso a la aldea de San Pedro
redacción
Más de un centenar de vecinos se podrán conectar a la nueva red de saneamiento en varios núcleos de la parroquia lalinense de Doade. La intervención beneficia a las aldeas de Taín, Doade, O Penedo y A Lama y la obra está finalizada a la espera de su puesta en funcionamiento. Los colectores conducirán las aguas residuales hasta la depuradora ubicada en Taín, cuestión que para el gobierno local supondrá un avance tanto en términos ambientales como en calidad de vida para los residentes.
El concejal de Obras, José Cuñarro, aprovechó la visita a Doade para interesarse por la ejecución de un muro en el acceso al núcleo de San Pedro, obra pensada para garantizar la estabilidad de la pista municipal que da acceso a las viviendas de esta zona. La intervención resulta clave para evitar deterioros en la plataforma y mejorar la seguridad de la circulación. El muro será construido con perpiaños, solución que combina resistencia e integración paisajística.
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