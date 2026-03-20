Cruces organiza un viaje a la Illa da Toxa

Vila de Cruces organiza una excursión a Cambados y a la Illa da Toxa, el 26 de abril. El plan incluye un recorrido por la ría en catamarán, para disfrutar de la panorámica y de paso degustar mejillones. La comida será ya en Cambados. El Concello anima a los vecinos y vecinas a reservar ya su plaza en este viaje que inaugura el ciclo de excursiones de este año.