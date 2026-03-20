Charla en Lalín del urólogo Manuel Ruibal Moldes

El edificio sociocultural de la calle Manuel Ribero de Lalín albergó ayer una charla médica ofrecida por el doctor Manuel Ruibal Moldes. La conferencia titulada «A uroloxía actual para mulleres e homes» pertenece al III Ciclo de Conferencias de Saúde organizadas por el Concello. El doctor Ruibal fue jefe de Urología en el Complexo Hospital Universitario de Pontevedra.