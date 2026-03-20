Ciclo municipal de conferencias
Charla en Lalín del urólogo Manuel Ruibal Moldes
El edificio sociocultural de la calle Manuel Ribero de Lalín albergó ayer una charla médica ofrecida por el doctor Manuel Ruibal Moldes. La conferencia titulada «A uroloxía actual para mulleres e homes» pertenece al III Ciclo de Conferencias de Saúde organizadas por el Concello. El doctor Ruibal fue jefe de Urología en el Complexo Hospital Universitario de Pontevedra.
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