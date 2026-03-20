El censo de residentes en el extranjero se sitúa por encima de 23.000 personas

El padrón de españoles residentes en el extranjero volvió a crecer este año en los municipios de las comarcas y alcanzó las 23.181 personas, frente a las 22.718 del ejercicio anterior, lo que supone un incremento de 463 inscritos, un 2 por ciento más. La subida, sin embargo, viene acompañada de un cambio de perfil por sexos: mientras el número de hombres pasa de 10.950 a 12.041 (un alza cercana al 10%), el de mujeres desciende de 11.768 a 11.140, es decir, 628 menos. Estos son los balances que acaba de difundir el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ese giro altera también la composición del padrón exterior. En 2025, las mujeres eran mayoría y representaban el 51,8% del total, frente al 48,2% de los hombres. Este año la fotografía se invierte: los varones pasan a concentrar el 51,9% del censo y las féminas quedan en el 48,1%. El crecimiento global, por tanto, no responde a una evolución homogénea, sino a un avance claramente apoyado en el componente masculino.

Por municipios, todos los ayuntamientos de Deza y Tabeirós-Montes ganan población exterior en comparación con el curso pasado aunque con distinta intensidad. A Estrada encabeza el aumento en términos absolutos con 124 residentes más, al pasar de 5.990 a 6.114. Le siguen Lalín, con 107 más (5.723 a 5.830); Rodeiro, con 61 (2.194 a 2.255); Silleda, con 56 (3.250 a 3.306); y Vila de Cruces, con 52 (1.732 a 1.784). También crecen Forcarei, con 29 más (2.310 a 2.339); Agolada, con 21 (870 a 891); y Dozón, con 13 (649 a 662).

En porcentaje, el mayor avance anual corresponde a Vila de Cruces, con un repunte del 3%, seguida de Rodeiro (2,8%) y Agolada (2,4%). Más moderados resultan los crecimientos de A Estrada (2,1%), Dozón (2%), Lalín (1,9%), Silleda (1,7%) y Forcarei (1,3%).

La evolución por sexos en cada municipio refuerza además la lectura general. En siete de los ocho ayuntamientos, el incremento del padrón exterior se sostiene en un fuerte aumento de hombres y en un descenso de mujeres. Las excepciones más llamativas son Lalín, donde los varones suben en 283 y las fémimas bajan en 176; y A Estrada, con 224 hombres más y 100 mujeres menos. Forcarei rompe esa dinámica: allí los hombres retroceden en 72, pero las mujeres aumentan en 101, lo que permite cerrar igualmente el año con saldo positivo.

Si la comparación se amplía a diez años, el registro actual también queda por encima del oficial de dos lustros atrás. Entonces sumaba 22.617 residentes y ahora alcanza 23.181, es decir, 564 más, un crecimiento del 2,5%. De nuevo, el balance agregado esconde una evolución desigual por sexos: los hombres pasan de 10.851 a 12.041 (1.190 más), mientras las mujeres bajan de 11.766 a 11.140 (626 menos).

En la comparación de la última década, Lalín presenta el mayor incremento absoluto, con 223 residentes más que en 2016. Le siguen Rodeiro (+137), Vila de Cruces (+91), A Estrada (+86), Agolada (+84), Dozón (+35) y Silleda (+11). Forcarei es el único municipio que pierde peso respecto a hace diez años, con 103 residentes menos. En términos relativos, el avance más intenso corresponde a Agolada (+10,4%), seguida de Rodeiro (+6,5%), Dozón (+5,6%) y Vila de Cruces (+5,4%).

El balance final deja así una doble conclusión: el padrón exterior sigue creciendo en el conjunto de los municipios, pero lo hace con una estructura distinta a la de hace solo un año y también a la de hace una década. El aumento total se sostiene sobre todo en el avance del censo masculino, mientras el femenino pierde peso tanto en la comparación anual como en la de largo plazo.

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