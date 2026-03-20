La artista Tareixa Taboada estrena el 10 de abril su muestra «ZEIT»

El próximo 10 de abril, se inaugurará en el Museo Municipal de Lalín la exposición ZEIT, de la artista e historiador del arte Tareixa Taboada, una propuesta comisariada por Cecilia Doporto que podrá visitarse hasta el 15 de junio y que llega al municipio tras un destacado recorrido expositivo dentro y fuera de Galicia. El acto de apertura de la muestra está fijado para las 20.00 horas. Esta propuesta encaja dentro de la programación municipal Lalín con Arte.

ZEIT parte del tiempo como experiencia vital -ZEIT es tiempo en alemán, tal como explica la artista-, como aquello que se acumula, pesa y transforma. La muestra aborda la distancia creciente entre el individuo y una sociedad cada vez más deshumanizada, en la que escasean los afectos, el coraje y el pensamiento crítico. La provocación no se entiende aquí como espectáculo, sino como una llamada a despertar al espectador, la sacudirlo de la apatía e invitarlo a atravesar su propio laberinto interior.

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Tareixa Taboada es artista e historiadora del arte especializada en arte contemporáneo, con una trayectoria comprometida con la creación, la crítica y la divulgación cultural desde una perspectiva feminista y crítica con el mercado.