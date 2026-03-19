Silleda cierra el año con 426.000 euros de superávit y un millón de remanente

Silleda cerró el ejercicio económico de 2025 con un superávit de 425.931,80 euros. El superávit es la diferencia entre ingresos y gastos, y a este resultado positivo se suma el remanente de tesorería, de 1.008.048 euros. Mientras el superávit hace referencia a solo un ejercicio económico, en el remanente se ve el resultado de varios años, y la cifra se obtiene al sumar los fondos líquidos, los derechos pendientes de cobro (son, por ejemplo, transferencias de otras administraciones) y las partidas pendientes de aplicación. A esa cuantía hay que restarle las obligaciones pendientes de pago, que son las deudas financieras.

Todos estos conceptos aparecen en la liquidación del presupuesto, de la que se dará cuenta en el próximo pleno y que suponen, en cuanto al remanente, una tremenda mejora respecto a los 113.000 euros de 2024. «O Concello multiplica por nove a súa capacidade de aforro, ao regularizar o desfase nos prazos de pagamento por parte doutras administración», indica el ejecutivo local socialista.

La alcaldesa y edil de Facenda, Paula Fernández Pena, señala que este incremento se debe en buena parte a esos ingresos de Deputación, Xunta o gobierno estatal que se materializaron a lo largo del año y que permiten que el Concello cumpla con el principio de estabilidad presupuestaria, «ao rexistrar ingresos suficientes para financiar os gastos, mantendo ademais a situación de liquidez que lle permite atender as súas obrigas e continuar coa execución de investimentos».

Pero, a pesar de estos datos positivos, el Concello tendrá que aprobar un Plan Económico Financiero (PEF), porque se registra un incumplimiento de la regla de gasto. Fernández Pena recalca que es un incumplimiento de carácter puntual y que está vinculado, sobre todo, al préstamo de 1,75 millones de euros que aprobó la corporación para el Plan de Mellora de Pistas Municipais 2025. Los atrasos burocráticos en las contrataciones y en los informes sectoriales, además de las inclemencias meteorológicas, provocaron que no pudiese ejecutarse el año pasado más del 50% de ese crédito, por eso en 2026 va a aumentar la regla de gasto, una norma que limita el aumento de gasto de un ejercicio a otro.

Sin recortes ni cambios

El Concello reitera el carácter excepcional de esta situación, puesto que no es habitual que se cumpla con el principio de estabilidad presupuestaria cuando no se acata la regla de gasto. «Estamos ante unha situación puntual que se vai corrixir», indica la regidora. Por tanto, ese Plan Económico Financiero no implicará recortes ni cambios en los servicios. El documento será sometido a aprobación plenaria y, después, se remitirá a las administraciones competentes. «Fomos capaces de manter o equilibrio das contas ao tempo que executabamos investimentos relevantes. Algo que non é doado e que demostra que detrás destes datos hai planificación, control e responsabilidade na xestión dos recursos públicos», añade Fernández Pena.

En cuanto al destino del remanente, el gobierno local indica que, tal y como se acordó durante la aprobación por unanimidad de la operación de crédito, una parte importante (500.000 euros) se destinará a amortizar los préstamos, priorizando así la reducción de la deuda municipal. El resto del remanente no se incorporará al nuevo gasto, precisamente con la idea de mejorar el cumplimiento de dicha regla y reforzar la posición financiera de las arcas municipales. En este sentido, el gobierno local apunta que «con este plan sabemos que imos superar esta situación excepcional nun ano, pero quedemos adoptar medidas que nos permitan facelo con marxe e con seguridade».

Nuevo vehículo adaptado para la Policía Local

Por otra parte, la Policía Local de Silleda dispone de un furgón adaptado a las necesidades del servicio, puesto que facilitará la realización de atestados, informes y otras diligencias en el propio lugar de los hechos. El vehículo que hasta ahora empleaba la Policía Local va a ser reacondicionado para incorporarse al servicio municipal de Obras, de modo que el Concello prolonga su vida útil y contribuye a un aprovechamiento más eficiente en el parque móvil municipal. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, participó este miércoles en la recepción del vehículo junto al jefe de la Policía, Antonio Gil. n