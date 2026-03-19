Roteiros inicia el día 28 visitas guiadas a iglesias y monasterios dezanos

El colectivo Roteiros de Lalín pone en marcha una iniciativa con la que pretende acercar el arte sacro al público mediante visitas guiadas a iglesias y monasterios de la comarca dezana. La iniciativa será gestionada a través del colectivo cultural Viarum Dezae y busca dar continuidad este año a otras desarrolladas con anterioridad. Este 2026, como novedad, las vistas se extienden a los límites territoriales del municipio lalinense.

La primera de estas visitas guiadas será a la iglesia de la parroquia agoladesa de Ventosa, el próximo sábado día 28 a las 17.00 horas. La organización contará con la colaboración de Manuel Busto Galego, divulgador de la cultura y el patrimonio y conocedor de este bien patrimonial y religioso.

El 25 de abril le tocará el turno al monasterio de San Lourenzo de Carboeiro, en Silleda, mientras que para el 30 de mayo está programada la visita guiada al monasterio de Camanzo, en Vila de Cruces. La iniciativa de divulgación y conocimiento del patrimonio artístico y religioso tendrá continuidad el 12 de septiembre, con parada en la iglesia de San Pedro de Dozón. El 30 de octubre le tocará el turno al templo de San Xoán de Camba (Rodeiro) y la última visita guiada será el 7 de noviembre a la iglesia de la parroquia lalinense de Goiás.

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Las personas que deseen participar en estas actividades deben contactar con la organización enviando un correo electrónico a la dirección viarumdezae@gmail.com en el que harán constar sus datos personales y también un número de teléfono de contacto.