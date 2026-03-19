Rodeiro acondicionará una ruta de senderismo en Asperelo
La junta de gobierno local de Rodeiro tramitará ante la Axencia de Turismo de Galicia una ayuda de 29.817 euros para crear una ruta de senderismo en Asperelo. El gobierno de coalición se compromete a cubrir con fondos municipales el resto de la financiación que sea necesaria para una ruta que ya cuenta con una memoria técnica y que contribuirá a aumentar los reclamos turísticos locales.
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