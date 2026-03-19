Política
El PP pide en Forcarei apoyo del Gobierno al sector agrario
La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, visitó este miércoles las instalaciones de la cooperativa agraria Coafor, en Forcarei, donde reclamó al Gobierno central «medidas realistas y consensuadas» con Galicia para paliar la situación del sector primario, que considera «ahogado» por la crisis de Oriente Medio. Durante su estancia en la cooperativa Coafor, acompañada por la alcaldesa Belén Cachafeiro, defendió el papel de su formación como «el partido del rural». Prado criticó la «pasividad» del Ejecutivo y pidió rebajas fiscales y energéticas para aliviar la presión sobre ganaderos, agricultores y transportistas.
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