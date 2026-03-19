Iniciativa cultural
Ocho creadores participarán desde el 28 en la muestra NocedARTE
redacción
La Asociación Cultural Bolarqueiros de Noceda organiza una nueva actividad que en este caso está relacionada con las artes. Bajo el título NocedARTE, Encontros Artísticos no Rural, se llevará a cabo entre el próximo día 28 y el 15 de mayo en el centro social de esta parroquia lalinense.
En esta muestra colectiva participará Paío, con creaciones sobre imágenes de creadores ya fallecidos como Laxeiro, Vidal Payo, Wily, Paco Lareo, Eduardo Meijomence, Luis Areán, Manolo Moldes y Paco Pestana. Dentro de la categoría denominada Valores Novas expondrán Aitana Iglesias, Olalla Garra y Noa Blanco, mientras que Ainara Froiz, Inés Benito, Josefina Miranda y Mariña Paz harán lo propio como Valores Novísimas.
La inauguración de esta exposición colectiva tendrá lugar el próximo día 28 de este mes a las 19.30 horas en el centro social de Noceda.
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