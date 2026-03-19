O colexio do Foxo celebrou esta semana o día da poesía e da árbore con distintas actividades. Contaron coa visita de Xosé Luna, antigo mestre do centro, con quen os alumnos celebran un encontro poético-literario.. E o alumnado de 4º, 5º e 6º de primaria realizaron unha plantación de árbores no terreo anexo ó propio centro e que contou con axentes forestais da zona e a presenza de membros do servizo de extinción de incendios forestais.

O CEIP do Foxo celebra o día da poesía e da árbore coa participación de todo o alumnado