Nuevo vehículo adaptado para la Policía Local
La Policía Local de Silleda dispone de un furgón adaptado a las necesidades del servicio, puesto que facilitará la realización de atestados, informes y otras diligencias en el propio lugar de los hechos. El vehículo que hasta ahora empleaba la Policía Local va a ser reacondicionado para incorporarse al servicio municipal de Obras, de modo que el Concello prolonga su vida útil y contribuye a un aprovechamiento más eficiente en el parque móvil municipal. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, participó este miércoles en la recepción del vehículo junto al jefe de la Policía, Antonio Gil.
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