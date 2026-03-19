Nuevo vehículo adaptado para la Policía Local

La Policía Local de Silleda dispone de un furgón adaptado a las necesidades del servicio, puesto que facilitará la realización de atestados, informes y otras diligencias en el propio lugar de los hechos. El vehículo que hasta ahora empleaba la Policía Local va a ser reacondicionado para incorporarse al servicio municipal de Obras, de modo que el Concello prolonga su vida útil y contribuye a un aprovechamiento más eficiente en el parque móvil municipal. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, participó este miércoles en la recepción del vehículo junto al jefe de la Policía, Antonio Gil.