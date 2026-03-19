Música coral en la iglesia de Berres
La iglesia parroquial de Berres acojerá este sábado el Concierto Coral de Primavera. Será a las 19 horas y este año cuenta con la participación de la Coral Tambara de Arroyo de la Encomienda, de Valladolid, la Coral Polifónica de a Illa de Arousa y la Coral Polifónica de Berres, organizadora del evento. Como es habitual la entrada es libre y gratuita.
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