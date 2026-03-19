Mercado de segunda mano en A Estrada
La Sala Abanca acoge desde mañana, viernes 20, hasta el domingo 22 un mercado de segunda mano organizado por ConCiencia Galicia. El evento cotnará con puestos de ropa, libros y demás artículos. La entrada es libre y gratuita, y los inderesados en participar pueden escribir a mercadinhoconicencia@gmail.com.
- Treinta años, dos carreras, y un mercado laboral que la trata «como una niña pequeña»: las barreras que enfrentan las personas con discapacidad
- La viguesa Marta Pardo, primera mujer en el TOP 10 mundial de Global Gurus, destaca en liderazgo y gestión
- Evacúan a un trabajador en helicóptero tras cortarse con una motosierra apagada en Cíes
- Stellantis da un nuevo paso en su freno al eléctrico: lanza un motor a combustión turbo para el Peugeot 2008 vigués
- Muere Fernando Franco, gran cronista vigués y estrella de las teclas periodísticas
- Los apartamentos turísticos prefabricados de lujo llegan a Baiona
- Máximo Huerta: «Cuido a mi madre también por egoísmo»
- Aldi, Jysk, Action o Pepco: así sera la oferta del nuevo área comercial de Navia