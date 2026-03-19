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Gastronomía

Las Santas Tapas ponen a la venta los «bono combo»

Un total de 22 establecimientos participan en esta nueva edición de la degustación de pinchos organizada por la hostelería local, en colaboración con el Concello, y que arrancará el próximo miércoles 1 de abril con apuestas innovadoras y tradicionales

Participantes en las Santas Tapas de 2026

Participantes en las Santas Tapas de 2026

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Participantes en las Santas Tapas de 2026 / FdV

Nerea Couceiro

A Estrada

Las Santas Tapas abren mañana la venta anticipada del Bono Combo, una novedad de esta edición con la que los consumidores podrán degustar la tapa de cada establecimiento combinada con agua o corto de cerveza por un precio de 3,5 euros. Parte del coste del bono está financiado por el Concello como respaldo a una iniciativa que busca favorecer la actividad económica en el ámbito hostelero durante la celebración de la Semana Santa en A Estrada.

Los bonos para estos combos podrán ser adquiridos en los 22 locales que participan este año en las jornadas, que además están distribuidos en cuatro rutas, cada una de ellas bautizada con el nombre de un río: Ulla, Umia, Liñares y Deza. Todos ellos presentan propuestas culinarias en pequeño formato que se venderán de forma individual a tres euros. En esta línea, habrá pinchos que sigan la cocina tradicional, mientras que otros buscarán la innovación. Concretamente, entran en la primera categoría los siguientes establecimientos: el Mesón, el Bar Oasis, A Riala, Cepa e Viño Gastrobar, Hamburguesería Florida, Bar Andalucía, A Bodeguiña, O Xulia, Tapería O Lar, 20 Berzas, Candil de Silvia, Scala. Mientras que en la segunda se encuentran: A Lacena de Chucha, Bar La Estación, Velis Nolis, Eureka, Inferno, Malo Será, As 3 Portiñas, Restaurante Samaná, Enredo, Salvaxe Lounge Bar.

Degustación

Los pinchos podrán degustarse desde el miércoles 1 de abril por la tarde al domingo 5. Asimismo, para probar las Santas Tapas en estos cinco días habrá un horario específico. Arrancará la degustación el miércoles por la tarde, a partir de las 20.00 horas, como sucede cada edición. A partir de este día, el horario será de 12.00 a 15.00 horas, y de 20.00 a 22.00 horas. No obstante, cada local podrá ampliarlo si así lo decide.

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Para finalizar, esta edición habrá dos premios de 1.000 euros, 500 serán para gasta en ACOE y los otros restantes, en la hostelería. Para conseguirlos, habrá que completar todas las rutas y, de este modo, probar todas las tapas. Para acceder al sorteo de otros premios habrá que probar por lo menos dos tapas de cada una de las cuatro rutas.

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