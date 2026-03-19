Lalín, A Estrada, Vila de Cruces y Dozón no pidieron fondos estatales por daños

Cinco de los nueve municipios de las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes gestionaron con la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra ayudas por importe de 4,6 millones para acometer reparaciones en servicios públicos afectados por los temporales. Así lo avanzó el representante del ejecutivo central en la provincia, Abel Losada, quien subraya que en su momento se dirigió a los 61 ayuntamientos para invitarlos a la presentación de la documentación preliminar y ahora agradece a los 23 municipios el esfuerzo realizado y confía en que la resolución que finalmente adopte el ministerio sea el más favorable posible. «Non corresponde á Subdelegación valorar as propostas; os concellos terán que xustificalas diante do ministerio e acreditar que os danos se corresponden efectivamente cos efectos dos temporais», indicó.

A pesar de la invitación de Losada, en la relación facilitada ayer por el organismo estatal no figuran los ayuntamientos de Lalín, A Estrada, Vila de Cruces y Dozón. Los demás proponen, en gran medida, recursos económicos para la reparación de pistas o alumbrado público. Así, Rodeiro es el que demandó más dinero y trasladó un total de 23 obras valoradas en 2,7 millones con destino exclusivo a la reparación de viales municipales. También para acometer obras en pistas afectadas por los temporales (en este caso con seis obras) Silleda tramitó la solicitud de 632.000 euros. Agolada eleva hasta los 669.000 euros los recursos necesarios para, en dos paquetes de obras, adecuar viales locales. Ya en la comarca de Montes el Concello de Forcarei pide 182.000 euros en cinco obras para actuar sobre muros, viales y alumbrado público, mientras que el de Cerdedo-Cotobade solicita 413.000 euros para, en una docena de proyectos, reparar pistas y alumbrado público.

‘Papá Estado’

En total fueron recogidas de 331 presolicitudes procedentes de 23 ayuntamientos para reparar todo tipo de servicios municipales básicos dañados por el tren de borrascas que barrió Galicia durante los pasados meses de diciembre y enero. Las ayudas se amparan en la declaración de Galicia como Zona Afectada Gravemente por Emergencia de Protección Civil (ZAGPEC) aprobada por el Consejo de Ministros del pasado 29 de diciembre. El Ministerio de Política Territorial, que ahora analizará las peticiones y resolverá favorablemente las que cumplan las condiciones de estas subvenciones por emergencias, abriendo un período para la presentación formal de las solicitudes con un procedimiento de concurrencia no competitiva, es decir, dirigido específicamente la estos ayuntamientos.

«É un auténtico escándalo que a Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra se puxeran de perfil e teña que vir ‘papá Estado’ a botar unha man os concellos», manifestó Abel Losada.

Bacheos en Lalín

El Concello Lalín continúa avanzando en las tareas de reparación y mantenimiento de vías municipales afectadas por el temporal de los últimos meses. El edil de Obras, José Cuñarro, estuvo supervisando de primera mano los trabajos que está desarrollando la brigada municipal en estos días. Las actuaciones se centran en la mejora del firme y en la eliminación de baches, aprovechando los primeros días en los que las condiciones meteorológicas permitieron retomar este tipo de intervenciones. En los pasados días, la brigada llevó a cabo reparaciones en A Veiga, Pardesoa y Santiso y ahora en distintas calles del casco urbano como Banda de Música.

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Estas actuaciones tendrán continuidad durante los próximos meses. Para eso, a la brigada permanente se sumarán nuevos efectivos, que se incorporarán progresivamente con cargo a los planes provinciales.