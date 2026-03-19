Holloy Empyt Minds tocan en La Beltane
La banda barcelonesa Hollow Empty Minds ofrecerá este sábado un concierto en en la cervecería La Beltane de Lalín. Este quinteto mezcla grunge, emo y shoegaze en un directo intenso que recorrió locales de la península. En Lalín presentarán su disco, editado solo en vinilo, Does the sky look right to you?
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