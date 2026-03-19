Hallan sin vida a un hombre de 72 años en una zona forestal de Forcarei

Un hombre de 72 años fue hallado sin vida a primera hora de la mañana de este jueves en una zona forestal del municipio de Forcarei, donde solía pasear habitualmente.

El cuerpo fue localizado sobre las 09.00 horas a unos 500 metros de su vivienda durante la primera batida del día, por una patrulla de la Guardia Civil y vecinos que participaban en el operativo.

La alerta por su desaparición se había dado el miércoles en torno a las 20.30 horas por parte de un familiar, aunque no se tenían noticias de él desde aproximadamente las 14.00 horas. El hombre, que vivía solo y según fuentes cercanas había presentado malestar y episodios de vértigo en las horas previas a su desaparición.

Tras el aviso, se activó un dispositivo de búsqueda en el que participaron efectivos de la Guardia Civil, Protección Civil, drones de Axega y servicios de emergencias, con el apoyo de vecinos de Soutelo de Montes, A Magdalena y otras zonas próximas. Las labores se desarrollaron durante la tarde-noche del miércoles, desde que se produjo la alerta a las 20.30 hasta las tres de la madrugada, aproximadamente, retomándose hoy a las 08.00 horas.

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Fuentes del operativo señalan que todo apunta a que el fallecido se habría quitado la vida.