Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lyon-CeltaContrato RodmanEscalada tarifas transporteDemolición silos puerto de VigoHuelga médicosFernando Franco
instagramlinkedin

Hallan sin vida a un hombre de 72 años en una zona forestal de Forcarei

Los servicios de emergencia y la Guardia Civil participaron en el operativo de búsqueda, que se había iniciado ayer en torno a las 20.30 horas tras la alerta de su desaparición

El fallecido.

El fallecido. / .

Redacción

Forcarei

Un hombre de 72 años fue hallado sin vida a primera hora de la mañana de este jueves en una zona forestal del municipio de Forcarei, donde solía pasear habitualmente.

El cuerpo fue localizado sobre las 09.00 horas a unos 500 metros de su vivienda durante la primera batida del día, por una patrulla de la Guardia Civil y vecinos que participaban en el operativo.

La alerta por su desaparición se había dado el miércoles en torno a las 20.30 horas por parte de un familiar, aunque no se tenían noticias de él desde aproximadamente las 14.00 horas. El hombre, que vivía solo y según fuentes cercanas había presentado malestar y episodios de vértigo en las horas previas a su desaparición.

Tras el aviso, se activó un dispositivo de búsqueda en el que participaron efectivos de la Guardia Civil, Protección Civil, drones de Axega y servicios de emergencias, con el apoyo de vecinos de Soutelo de Montes, A Magdalena y otras zonas próximas. Las labores se desarrollaron durante la tarde-noche del miércoles, desde que se produjo la alerta a las 20.30 hasta las tres de la madrugada, aproximadamente, retomándose hoy a las 08.00 horas.

Noticias relacionadas

Fuentes del operativo señalan que todo apunta a que el fallecido se habría quitado la vida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Treinta años, dos carreras, y un mercado laboral que la trata «como una niña pequeña»: las barreras que enfrentan las personas con discapacidad
  2. Vigo ya cuenta con la primera gasolinera de la provincia en la que el precio del diésel supera los dos euros
  3. Vigo será la primera de 40 ciudades en España en poner en marcha Blyr, la aplicación para pedir taxis
  4. La viguesa Marta Pardo, primera mujer en el TOP 10 mundial de Global Gurus, destaca en liderazgo y gestión
  5. El 38,6% de universitarios gallegos becados pierde la ayuda tras el primer año de estudios, el dato más elevado de la década
  6. Auxiliares de quirófano del hospital Álvaro Cunqueiro alertan de «posible exposición a vapores desinfectantes químicos»
  7. Balaídos, un estadio «de primera categoría» para la UEFA
  8. El nuevo laboratorio del hospital Meixoeiro busca reducir la espera para trasplantes agilizando los estudios

Hallan sin vida a un hombre de 72 años en una zona forestal de Forcarei

Hallan sin vida a un hombre de 72 años en una zona forestal de Forcarei

Mercado de segunda mano en A Estrada

Mercado de segunda mano en A Estrada

Concierto de Abril Fado Altántico, en el Casino de Lalín

Concierto de Abril Fado Altántico, en el Casino de Lalín

Silleda cierra el año con 426.000 euros de superávit y un millón de remanente

Silleda cierra el año con 426.000 euros de superávit y un millón de remanente

Xoque Carbajal, actor e productor estradense: «‘Dedín, dedín, dedal’ é un espectáculo para gozar de cerca, en intimidade e coa familia»

O Conservatorio dedica a súa cuarta Semana das Artes ao compositor Marcial del Adalid

Colectivos locales impulsan una Ley de recuperación de montes dañados

Agolada contemplará el eclipse solar del 12 de agosto con un festival de música electrónica

Tracking Pixel Contents