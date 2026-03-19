Gestión del territorio
La Fundación Roberto Rivas aborda las actividades en el rural
La sede de la Fundación Roberto Rivas en Silleda acogió ayer una de las mesas del Foro Territorio Rural Resiliente, que durante marzo se celebran también en otras localizaciones como la base de la Fundación Juana de Vega, en A Coruña, o el Campus Terra, de Lugo. En el caso de la jornada en Trasdezan, el tema de debate fueron las actividades en el rural, cuyas conclusiones se presentarán en un foro junto a otras como el espacio agroforestal o la ordenación del suelo.
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