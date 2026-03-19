Enerxétika refuerza en Silleda el liderazgo gallego en biomasa

La feria Enerxétika 2026 reforzará su papel como escaparate del sector energético gallego con una jornada centrada en la biomasa, una de las grandes protagonistas de esta edición. El certamen, que se celebrará del 25 al 27 de marzo en la Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda, acogerá el segundo día dos citas impulsadas por el Clúster de la Biomasa de Galicia: el VI Foro de la Biomasa y la gala de los II Premios Biomasa Galega.

Bajo el lema ‘La Biomasa, una oportunidad estratégica para Galicia’, el foro reunirá a una docena de especialistas y representantes institucionales para analizar el presente y el futuro de este recurso energético. La inauguración correrá a cargo del presidente del Clúster de la Biomasa de Galicia, Rubén Mosquera, junto a un representante del Instituto Energético de Galicia (Inega).

La jornada se estructurará en tres grandes bloques temáticos. El primero abordará la visión de la biomasa en otras comunidades, con especial atención a las redes de calor y a las posibilidades de transferencia de experiencias a Galicia. En este apartado participarán expertos vinculados a la administración autonómica, la Diputación de Girona, la Asociación Española de la Biomasa y empresas del sector.

El segundo eje pondrá el foco en el papel de la biomasa en la reducción de emisiones y en el desarrollo del mercado voluntario de créditos de carbono en Galicia, un ámbito cada vez más presente en el debate energético y medioambiental. Y el tercer bloque estará dedicado al aprovechamiento y la gestión de las masas forestales gallegas, una cuestión estratégica para el territorio tanto desde el punto de vista económico como de prevención y ordenación del monte.

Tras el foro, Enerxétika acogerá la entrega de los II Premios Biomasa Galega, con los que el clúster reconocerá iniciativas y trayectorias destacadas del sector. Los galardones distinguirán proyectos sostenibles, carreras profesionales, impulso empresarial, acciones de concienciación y educación, así como el compromiso institucional de administraciones y entidades. Con estas actividades, la feria consolida su condición de punto de encuentro para un ámbito clave en la transición energética de Galicia.

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