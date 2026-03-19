Dotarán de un aseo adaptado al colegio público de Cerdedo
La Consellería de Educación instalará un nuevo aseo adaptado en el CEIP Plurilingüe San Xoán Bautista, en Cerdedo-Cotobade, con una inversión de unos 6.000 euros, según anunció el director xeral Jesús Álvarez en una visita al centro junto al alcalde, Jorge Cubela. La actuación busca mejorar la accesibilidad y avanzar hacia un modelo inclusivo, con previsión de que esté finalizada antes del próximo curso. Tras la visita, ambas partes se reunieron con la ANPA para abordar cuestiones del centro.
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