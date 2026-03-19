Curso sobre deporte inclusivo na Estrada

A Estrada acolle un curso sobre deporte inclusivo financiado pola Unión Europea através do programa Erasmus+. Celebrarase dede mañana ata o próximo día 27.Participarán 16 persoas procedentes de Grecia, Serbia, Portugal, Ucrania e tamén Andalucía e Madrid. Neste evento participarán distintas entidades como a ONCE ou Basketnik.