Los concellos recibirán 5,2 millones del Plan Extra de la Diputación

Diputación de Pontevedra acaba de activar los engranajes para distribuir los recursos del II Plan Extra, con más de 5,2 millones de euros para que los ayuntamientos de las comarcas. Así, el Concello de Agolada recibirá 500.000 euros para financiar la recuperación y humanización de la plaza Alameda de Brántega y su entorno, que cuenta con un presupuesto global de más de 588.000 euros. No caso de A Estrada, se beneficiará de 1,1 millones de euros para hacer frente a la recuperación del área recreativa de la playa fluvial del río Liñares y reformar la edificación existente con destino a uso público, cuyo presupuesto asciende a los cerca de 1,6 millones de euros. Por su parte, hasta Dozón llegarán 500.000 euros del II Plan Extra de la Diputación y servirán para que el gobierno local financie la reurbanización de las calles interiores y la mejora de la vía de acceso al barrio de la Iglesia del Castro de Dozón, que asciende a los cerca de 600.000 euros

Además, el Concello de Forcarei recibirá 500.000 euros para financiar la construcción del edificio multifucional en el complejo deportivo As Maleitas, que cuenta con un presupuesto global de 650.000 euros. En el caso de Lalín, se beneficiará de más de un millón de euros para la humanización de las calles del centro de la localidad, cuyo presupuesto asciende a los más de 2,4 millones de euros, y Rodeiro de 500.000 euros para la reurbanización de la calle A entre el centro cultural y la PO-533, que asciende a los más de 588.000 euros. Por su parte, hasta Silleda llegarán más de 463.000 euros para la rehabilitación y mejora de la accesibilidad de la escuela de música municipal, que asciende a los cerca de un millón de euros, y hasta Vila de Cruces cerca de 678.000 euros para humanizar el calle del Cine y el núcleo urbano de la localidad, con un presupuesto global de cerca de 847.000 euros.

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Estos recursos provinciales completarán actuaciones en los ayuntamientos de Agolada, A Estrada, Dozón, Forcarei, Lalín, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces que movilizarán hasta cerca de 8,3 millones de euros para impulsar proyectos transformadores, que fijan población y sientan las bases de un crecimiento sostenible y equilibrado en el territorio. Los fondos del Plan Extra serán aprobados en el pleno ordinario que se celebrará el próximo día 27.