El Concello activa la dotación de equipamiento para la Casa de Álvaro

Con la finalización de las obras de restauración en la Casa de Álvaro el Concello ha dado los primeros pasos de cara a la apertura del inmueble municipal con los usos predefinidos como espacio museístico u Oficina Municipal de Turismo. La administración local licita por 72.588 euros el suministro de equipamientos digitales en un paquete que también incluye tecnología para el Pazo de Liñares. Según consta en la plataforma de contratos, las empresas pueden remitir sus ofertas hasta el próximo día 25, con el compromiso de implantar estos equipos a mediados de mayo.

El pliego establece la instalación de un sistema de visualización compuesto por una pantalla de grandes dimensiones y un mecanismo de reproducción para la planta baja de la Casa de Álvaro, donde se habilitará la oficina de turismo y espacio de recepción para peregrinos. Además de los elementos técnicos, el contrato contempla el suministro de dos pantallas para ser instaladas en los ventanales con fachada a las calles Principal y Colón. Sus medidas oscila entre los 222 y 216 centímetros de alto y los 120 y 122 de ancho. Para la reproducción de contenidos en las pantallas se deberá proporcionar un sistema de gestión de control remoto, entre otras características.

En la planta alta se instalará un sistema de visualización en la sala de conferencias que estará integrado por una pantalla de grandes dimensiones y un sistema de reproducción. La pantalla deberá contar con 97 pulgadas con una tecnología 4K UHD y otros medios tecnológicos y recursos de última generación. Y el sistema de reproducción, en formato mini PC, tendrá entre otros recursos, un módulo de plataforma de confianza.

En lo que respecta al Pazo de Liñares, el pliego de contratación incluye el suministro de dos pantallas de visualización a ubicar en distintas estancias, de 75 pulgadas y que emplee una tecnología de color de mejora avanzada. Asimismo, la adjudicataria tendrá que entregar un sistema de sonorización. Los equipos de sonido, para ambas instalaciones municipales, incluirán elementos básicos como altavoces o sistema de microfonía.

La empresa que gane el contrato deberá implantar y configurar todos los equipos y realizará el diseño, producción, parametrización y migración de todos los equipos de la solución. El contrato tiene como objeto la dotación de suministro destinado a la digitalización de infraestructuras turísticas y museísticas municipales con el objetivo de reforzar la gestión del turismo y consolidar la imagen del destino, así como ampliar la demanda e incrementar la competitividad del territorio.

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Las obras en la casa situada en pleno Kilómetro 0 de la villa finalizaron a principios de este mes después de que la administración autonómica, contratista del proyecto, concediese prórrogas por problemas de suministro de materiales y otros en ocasiones imponderables propios de obras en edificios públicos. Hay que apuntar que en febrero de 2022 la Consellería de Cultura, entonces con Román Rodríguez al frente, formalizaba el contrato con la adjudicataria, Obras Gallaecia, por un importe de 889.163 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. La Casa de Álvaro fue adquirida por el ayuntamiento hace ahora casi cuatro años por 650.000 euros.