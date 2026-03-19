La Cofradía de la Santa Cruz distingue como cofrades de honor a Javier y Marián Ramos

La Cofradía de la Santa Cruz de A Estrada se prepara para una Semana Santa especial este 2026 con el estreno de una nueva directiva encabezada ahora por Oswaldo Mouriño Santiago en sustitución de Nacho Costoya. En las últimas semanas, la cofradía trabaja contrarreloj para tener todo preparado para la Semana Santa, la cita más importante en su calendario. Antes sin embargo realizarán su tradicional Misa de Cofrades.

Esta tendrá lugar mañana las 20.00 horas en la Iglesia de San Paio. Como viene siendo habitual, este evento servirá para incorporar a los nuevos cofrades. Según explicó el dirigente de la cofradía, este año serán seis las personas que se incorporarán a la cofradía. Pero además, esta misa también es la oportunidad para rendir homenaje a personas que han colaborado con la parroquia y la cofradía. Este año, este reconocimiento llega con sorpresa, ya que se no se entregará a una única persona, sino a un padre y su hija.

Oswaldo Mouriño anunció que los elegidos han sido José Javier Ramos y su hija Marián Ramos, una decisión que todos los presentes aceptaron por unanimidad. El presidente de la cofradía recordó que Javier y Marián llevan muchos años amenizando con su música los oficios parroquiales. Él lo hace con su música de órgano y piano, mientras que ella aporta su voz. El presidente recordó que la relación de ambos con la iglesia de San Paio viene ya desde la década de los ochenta, cuando el cura Don Emiliano decidió fundar un coro parroquial en el que colaboraba Javier Ramos. Marián por su parte se incorporó al coro cuando solo tenía siete años.

Esta Misa de Cofrades servirá como previa de la Semana Santa, Los actos de celebración en A Estrada comenzarán el viernes 27 de marzo, Viernes de Dolores, a las 21.00 horas, con la oración en honor a la Virgen de los Dolores, y posterior procesión. De ahí saltan al Domingo de Ramos, cuando habrá Santa Misa y bendición de ramos a las 10.00 horas. A las 12.30 horas comenzará la Bendición Solemne de Ramos en la praza da Farola –si el estado de las obras lo permite–, y a continuación la procesión y misa rezada. También habrá misa y bendición de ramos por la tarde.

Ya en Jueves Santo, será el momento de la procesión, que contará con la imagen del Cristo atado a la columna, mientras que el Viernes Santo será el día grande, con la salida de todas las imágenes de la cofradía. El Santo Vía crucis solemne comenzará a las 12.00 horas y la celebración solemne de la muerte del señor a las 20.00 horas. La procesión del Santo Enterro comenzará tras los oficios. Como novedad este año, la Cofradía de la Santa Cruz incorporará un Vía Crucis solemne por la mañana.

El sábado santo se llevarán a cabo la visita y comunión a los enfermos durante la mañana. La Solemne vigilia pascual tendrá lugar por la noche. El Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección habrá misa rezada a las 10.00 horas. La celebración solemne de la Pascua de Resurrección con bautizos comenzará a las 12.30 horas. Por la tarde tendrá lugar la misa rezada.

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Oswaldo Mouriño destacó además el simbolismo del cartel realizado por la cofradía para la Semana Santa de este año. En él se puede ver la figura del Cristo atado a la cruz ante el templo parroquial. Se trata de una imagen con mucha luz, simbolizando el camino de la comunidad parroquial.