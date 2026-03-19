Cena-baile solidaria de la AECC en el Samaná

La Asociación Española Contra el Cáncer de A Estrada celebra una nueva edición de la Cea Baile Solidaria este sábado a las 21.00 horas en el Restaurante Samaná. La cena estará presentada por Pablo Chichas y Sali Tores y contará con las actuaciones de Supermirafiori y DJ Will. Lo recaudado a las entradas irá destinado a la lucha contra la enfermedad.