Política
El BNG duda del proyecto de recuperación del albergue de Sabucedo
Redacción
El BNG cuestiona el proyecto de rehabilitación del albergue de Sabucedo anunciado por el Concello de A Estrada y su posible uso para actividades formativas, al considerar que no se dan las condiciones necesarias para ello. La formación manifestó su «perplejidad» ante lo que interpreta como una incoherencia, al entender que las instalaciones podrían destinarse a cursos pese a la falta de cobertura de fibra óptica en la zona, según el mapa del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
De acuerdo con el expediente de contratación 3168/2025, el proyecto cuenta con un presupuesto de 66.590 euros e incluye mejoras en la infraestructura interior y exterior, además de la dotación de 20 ordenadores portátiles conectados a la red wifi de A Estrada Dixital.
El portavoz municipal del BNG, Xoán Reices, afirmó que «esto es un despropósito más de un gobierno desnortado, que hace las cosas al azar y para la galería». Asimismo, señaló que, «según la memoria justificativa, en este espacio se impartirían cursos de informática y TIC», por lo que considera «imprescindible tener acceso a internet decente».
Reices precisó que «no nos oponemos a que se arregle el albergue para que la asociación Rapa das Bestas tenga un espacio», pero pidió al Concello «no tomar a la gente por ingenua, vendiendo como centro tecnológico lo que es humo».
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