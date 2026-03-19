Agolada abre el plazo de reserva en el Punto de Atención á Infancia
El Concello de Agolada abrirá del 6 hasta el 17 de abril el plazo de reserva y solicitud de plaza en el Punto de Atención á Infancia (PAI) para el próximo curso. La lista provisional de admitidos se publicará entre el 4 y el 8 de mayo, para presentar reclamaciones del 11 al 15. La definitiva saldrá entre el 25 y 29 de mayo, y la formalización de matrícula será del 1 al 12 de junio.
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