Africor Pontevedra recibe 87.100 euros para control lechero

La Consellería do Medio Rural publicó este miércoles en el DOG las ayudas para el control de rendimiento lechero que se conceden a las entidades oficialmente reconocidas para desempeñar esta labor. A la asociación provincial de ganaderos, Africor Pontevedra, le corresponden 87.100 euros, mientas que la de A Coruña percibirá 442.900 y la de Lugo, 470.000. Con este apoyo económico la Xunta quiere compensar los gastos de estas entidades en cuestiones como comprobar de forma sistemática las producciones y otras aptitudes funcionales de las hembras reproductoras lecheras ya sea para la determinación de su valor genético o para otras capacidades de los animales, en el marco de un programa de cría aprobado oficialmente para la raza. Medio Rural indica que los beneficiarios últimos de estas ayudas son los propios ganaderos y, por extensión, los consumidores.