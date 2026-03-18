Teatro infantil y presentación de un poemario en Vista Alegre

La Asociación Cultural Vista Alegre organiza dos citas para los próximos días. El sábado 21 de marzo, a las 19.00 horas, su centro cultural de A Bandeira acogerá la obra infantil Latexos. As lendas do castro, de K’Paparota Teatro. Y el lunes 23 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Poesía, la biblioteca del centro será escenario de la presentación del poemario Tiempo de sanar, de Domingo de Dominicis, y de un recital abierto al público, con pequeña degustación final.