Embargo
Subastan una plaza de garaje en la rúa Arenal por 7.000 euros
REDACCIÓN
La sección civil del Juzgado Número 1 de Lalín saca a subasta una plaza de garaje en el número 45 de la calle Arenal, de Lalín. La plaza sale a puja con un valor de 6.952 euros, para cubrir una cantidad reclamada que roza los 24.000. Las personas que deseen participar en la puja tienen que registrarse en el portal de subastas del BOE y realizar un ingreso de 347,64 euros. El juzgado no exige una puja mínima, pero indica que entre cada propuesta económica debe haber un tramo de 139,05 euros. La subasta salió publicada este martes en el BOE e indica que las personas interesadas han de consultar qué cargas existen sobre este inmueble y su estado actual. Además del precio ofrecido y dichas cargas, el adjudicatario tendrá que abonar otros gastos e impuestos.
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