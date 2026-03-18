Silleda reanuda la próxima semana su programa de rutas saludables

El programa municipal Silleda Camiña vuelve la próxima semana con rutas biosaludables abiertas a toda la ciudadanía y salidas guiadas desde el pabellón César G. Fares. Las caminatas se desarrollarán los lunes y miércoles a las 17.00 horas y las personas interesadas ya pueden inscribirse en el departamento municipal de Deportes o a través del correo info@silleda.gal. La iniciativa busca fomentar hábitos saludables y se completa con Silleda MoveMente, previsto desde las 19.00.