Silleda entrega libros feministas a Cogami dentro de los actos del 8-M

La concejala de Igualdad y Benestar, Ángela Troitiño, visitó el CDR de Cogami en Medelo para entregar varios libros feministas dentro de la programación del 8-M. También se han renovado títulos en las bibliotecas públicas y en los centros educativos. Además, las actividades siguen el sábado (18:00 horas) con el nombramiento del Espazo Mariló Bueno en las dependencias de Bienestar.