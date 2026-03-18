Scene Ballet lleva a 25 bailarines a Ourense este fin de semana

La escuela Scene Ballet, de Lalín, participará este fin de semana en la primera fase del Concurso Nacional de Danza (CND), que se celebrará en Ourense. El centro acudirá a la cita con un total de 25 alumnas y alumnos, que competirán durante las tres jornadas del certamen en varias modalidades y categorías con el objetivo de seguir avanzando en una competición que tendrá su segunda fase en Cartagena entre el 1 y el 3 de mayo.

La representación de la escuela lalinense abarcará las disciplinas de danza clásica, contemporánea, jazz y urbana. En clásico, Scene Ballet concursará en las categorías individuales de preparatorio, elemental, medio, superior y superior avanzado. En contemporáneo lo hará en individuales de categoría 1 y 2, además de grupales de categoría 1 y sénior. En jazz competirá en individuales de categoría 1, 2, 2 avanzado y 4, así como en grupal preparatorio. Y en danza urbana, la participación incluirá individuales de categoría preparatorio, 1 y 4, además de grupales de categoría 1 y megacrew.

Profesorado

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La preparación del alumnado corre a cargo de un equipo docente especializado en las distintas disciplinas que presenta la escuela en el concurso. El profesorado está integrado por Anthony Vivas, Nowy Rivas, Skío Carral y Ari Vázquez, responsables del trabajo técnico y artístico con el que Scene Ballet buscará dejar una buena actuación sobre el escenario ourensano.