Rodeiro abre el plazo para el plan Concilia

Rodeiro abre este viernes, día 20, el plazo de inscripción para participar en el Concilia Rodeiro Semana Santa. Las actividades de este programa serán los días 30 y 31 de este mes, así como el 1 y el 6 de abril, en las primera planta del edificio de la sindical, en turno de 9.00 a 14.00 horas. Hay 20 plazas.