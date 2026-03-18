Rodeiro abre el plazo para el plan Concilia
Rodeiro abre este viernes, día 20, el plazo de inscripción para participar en el Concilia Rodeiro Semana Santa. Las actividades de este programa serán los días 30 y 31 de este mes, así como el 1 y el 6 de abril, en las primera planta del edificio de la sindical, en turno de 9.00 a 14.00 horas. Hay 20 plazas.
- Evacúan a un trabajador en helicóptero tras cortarse con una motosierra apagada en Cíes
- La viguesa Marta Pardo, primera mujer en el TOP 10 mundial de Global Gurus, destaca en liderazgo y gestión
- Muere el periodista vigués Fernando Franco, el gran cronista de la sociedad olívica: «Se nos va una leyenda»
- La «plaga» de pulpo persiste en el sur de Inglaterra: más de 400 toneladas en solo dos meses, un 450% más que el año pasado
- Stellantis da un nuevo paso en su freno al eléctrico: lanza un motor a combustión turbo para el Peugeot 2008 vigués
- La «despensa de la aldea» se encoge en Galicia: la huerta ya solo ahorra la cesta de la compra en uno de cada cuatro hogares
- El Concello de Vigo intensifica la intervención para ampliar la playa de Samil: la duna de Argazada creció más de un metro en cuatro años
- Muere Fernando Franco, gran cronista vigués y estrella de las teclas periodísticas