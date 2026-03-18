Recital de aniversario del coro Vales Mahía

El coro Vales Mahía, de A Bandeira, celebra este sábado (a las 20.30 horas) su 13º aniversario, y lo hace con un recital en el que también intervendrá el coro de cámara Música Viva, de O Carballiño, y la Coral PM Virxe do Monte, de Cospeito. La entrada es gratis y el escenario será el auditorio Manuel Dopazo.