El PSOE alerta de una bajada de ingresos en los presupuestos
Contrariamente, el PSOE, principal grupo de la oposición, ha cuestionado la gestión económica del actual gobierno local tras la celebración del pleno extraordinario urgente de este lunes. La portavoz socialista, Verónica Pichel, criticó la convocatoria al considerar que «no había ninguna razón que la justificase» y advirtió de que supone un gasto adicional cercano a los 770 euros para las arcas municipales, frente a otras vías administrativas sin coste.
Asimismo, el PSOE votó en contra del Plan Presupuestario a Medio Plazo 2026-2028, al entender que consolida una reducción de ingresos. Según explicó Pichel, las previsiones económicas del actual ejecutivo sitúan los recursos municipales en unos 400.000 euros menos que durante el anterior gobierno socialista. «Los datos del propio gobierno evidencian una pérdida de recursos», afirmó, alertando de una menor capacidad inversora y de gestión para el Concello en los próximos años.
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