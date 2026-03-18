Pleno en Lalín
El PP propone eliminar las comisiones y cargos bancarios a asociaciones
La moción afectará a las oficinas del municipio e incluye a las entidades sin ánimo de lucro
redacción
El grupo de gobierno de Lalín llevará al próximo pleno una moción en la que insta a todas las entidades bancarias del municipio a eliminar las comisiones de mantenimiento y otros cargos que se le aplican a las cuentas bancarias de las asociaciones (vecinales, culturales y deportivas) así como a las entidades sin ánimo de lucro.
El PP argumenta esta propuesta apuntando que el tejido asociativo lalinense es uno de los pilares sociales del municipio y que a lo largo del año desarrollan «un importante labor» de dinamización tanto en las parroquias como en el casco urbano.
Estos colectivos tienen que disponer de una cuenta bancaria para trámites como el cobro de una ayuda pública, el pago a proveedores o el cobro de la cuota de sus socios. Diversas entidades bancarias cobran una comisión de mantenimiento y toros cargos a estas cuentas, «o que supón unha carga económica desproporcionada» para asociaciones y entidades que, en muchos casos, cuentan con recursos económicos limitados. Es más, buena parte de estas cuentas bancarias «registran un número moi reducido de movementos anuais, polo que a aplicación de comisións fixas resulta especialmente gravosa e carece de xustificación operativa», indica la moción. El PP apela a la responsabilidad social cooperativa de las entidades financieras para que eliminen dichos cargos.
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