El PP propone eliminar las comisiones y cargos bancarios a asociaciones

El grupo de gobierno de Lalín llevará al próximo pleno una moción en la que insta a todas las entidades bancarias del municipio a eliminar las comisiones de mantenimiento y otros cargos que se le aplican a las cuentas bancarias de las asociaciones (vecinales, culturales y deportivas) así como a las entidades sin ánimo de lucro.

El PP argumenta esta propuesta apuntando que el tejido asociativo lalinense es uno de los pilares sociales del municipio y que a lo largo del año desarrollan «un importante labor» de dinamización tanto en las parroquias como en el casco urbano.

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Estos colectivos tienen que disponer de una cuenta bancaria para trámites como el cobro de una ayuda pública, el pago a proveedores o el cobro de la cuota de sus socios. Diversas entidades bancarias cobran una comisión de mantenimiento y toros cargos a estas cuentas, «o que supón unha carga económica desproporcionada» para asociaciones y entidades que, en muchos casos, cuentan con recursos económicos limitados. Es más, buena parte de estas cuentas bancarias «registran un número moi reducido de movementos anuais, polo que a aplicación de comisións fixas resulta especialmente gravosa e carece de xustificación operativa», indica la moción. El PP apela a la responsabilidad social cooperativa de las entidades financieras para que eliminen dichos cargos.