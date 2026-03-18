«O falar dos fíos» se estrena el día 28 con una función de Títeres Alakrán

O falar dos fíos es el título de la primera programación estable de teatro de marionetas para el Pazo de Liñares. Todas las funciones serán de acceso gratuito, para todos los públicos y a las 18.00 horas. El calendario arrancará el día 28 con la función A pita xefa, a cargo de la compañía Títeres Alakrán. La función adapta al teatro de títeres la premiada y original historia de Marta Lado, ganadora do III Premio Fina Casalderrey de Literatura Infantil pola Igualdade.

El 26 de abril le tocará el turno a Títeres Babaluva, que representará la obra A feira das sementes, un texto sobre un mercado en el que nada se vende sino que se cambia. Al final de la función habrá un taller infantil de elaboración de muñecos.

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El 30 de mayo habrá una exposición, con visita guiada, de la asociación Morreu o Demo. Abordará el personaje de Barriga Verde, mientras que el 24 de octubre la propuesta se centrará en la historia de la familia Silvent. Por último, el 28 de noviembre la compañía A Xanela do Maxín presentará Toupiciencia. También con talleres al final de la función, esta pieza escénica trata sobre las aventuras de este roedor.