O Correlingua recalará en Lalín e A Estrada

O Correlingua 2026 presentouse este martes no Concello de Santiago baixo o lema Co galego no corazón, facemos revolución. No calendario das festas figuran Lalín, o venres 8 de maio, con localización aínda por concretar, e A Estrada, o martes 12, na Praza da Constitución. O prazo de inscrición remata o día 24 de abril.