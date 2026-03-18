Nueva iniciativa de la comisión del San Paio para recaudar fondos

No necesitó grandes presentaciones para llamar la atención. Un llamativo escaparate se convirtió en objeto de debate entre los numerosos vecinos que ayer pasaron por la céntrica calle Justo Martínez de A Estrada. La antigua sede del PSOE en la villa sufrió un lavado de cara en una nueva propuesta con los logotipos de la Festas de San Paio y de la Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE). Todo ello bajo un cartel que anuncia un «Gran escaparate estrela» y una cifra jugosa: 15.000 euros.

Para saber más hablamos con el presidente de la comisión de las fiestas patronales que tendrán lugar a finales de junio, Iván Lorenzo. Este escaparate se abrirá hoy a las 19.30 horas para mostrar todas las cosas que la comisión ha comprado en los comercios asociados a la ACOE, por un montante total de 15.000 euros. Dentro habrá productos de todo tipo y precios. Esta llamativa puesta en escena será el punto de partida de un sorteo para el que ya se comenzarán a vender rifas.

Lorenzo explicó que este «Gran escaparate estrella» busca recaudar fondos para las Festas de San paio y al mismo tiempo ayudar y promocionar las compras en el comercio estradense.

Grand Prix

Esta iniciativa se suma a la que se llevará a cabo el día 18 de abril. Se trara del Grand Prix, bautizado como Gran Comisión, que tendrá lugar en la zona deportiva estradense. Hablamos de juego por equipos donde se mezclarán pruebas de habilidad, ingenio, capacidad física y estrategia. Será un día de competición, ambiente festivo y mucha diversión que terminará con gran verbena a cargo de Orquesta Galilea.

Iván Lorenzo explicó que ya cuentan con los primeros inscritos para participar en este evento y que han recibido muchos llamadas interesándose por las normas del juego. Pueden participar equipos de comisiones de fiestas, asociaciones culturales, vecinales, juveniles, clubes deportivos e incluso ANPAs. La preinscripción puede realizarse en el local de Anacos Educativos A Estrada o telefónicamente a través del número de contacto 694 216 484

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El premio para el equipo ganador será de 2.000 euros. El segundo se llevará un vale de 300 euros en material pirotécnico (de Pirotecnia Penide) y el tercero una cena para todas las personas integrantes del equipo en el Restaurante Samaná.