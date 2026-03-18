Las mujeres de las comarcas usan menos internet que las del resto de la provincia

Nueve de cada diez mujeres que residen en Deza y Tabeirós-Montes, en concreto el 90,1%, emplearon dispositivos electrónicos durante el último trimestre de 2025. Existe una brecha de género mínima, pero existe: el porcentaje de uso entre los varones es del 91,8%. Son datos del informe Mulleres en dixital: o uso das TIC desde unha perspectiva de xénero. El documento del Observatorio da Sociedade da Información e da Modernización de Galicia (Osimga) indica que, además, las mujeres de las comarcas empleamos menos internet y los dispositivos electrónicos que las de las otras áreas de la provincia: en Caldas-O Salnés llegan al 97 % (y los hombres, al 97,7); en Pontevedra están en el 96,7 (97,7); en O Morrazo se quedan en el 96, 1 (96,7); en Pontevedra Sur la cifra se acerca a la de Deza, con un 92,5 % para ellas y un 93% para ellos. Por último, en Vigo emplearon dispositivos electrónicos durante los últimos meses de 2025 el 97,9% de las mujeres, por encima del 97,7% de los varones. Es la única comarca de la provincia en que el uso femenino se impone al de los varones.

¿A qué puede deberse el «bajo» porcentaje de Deza, en relación al resto de las comarcas? A una población más envejecida y a una cobertura que aún no ofrece internet de alta velocidad (entre los 300 megabits y un giga por segundo) en las zonas más rurales. Y esta conexión, si se interrumpe por momentos por la mala cobertura, puede explicar que el porcentaje descienda si hablamos del uso de internet: emplearon la red el 88,3% de las mujeres de la zona encuestadas y el 89,4% de los varones. De nuevo, la zona nororiental de Pontevedra vuelve a tener la proporción más modesta de la provincia, pues el resto se mueve entre el 90% de O Morrazo y el 93,4% de la comarca de Pontevedra.

El informe del Osimga señala que el uso de dispositivos electrónicos es elevado en las cuatro provincias y con diferencias de género muy pequeñas. En la de Pontevedra, con los datos que vimos, el 94,4% de los varones recurren a ordenadores, teléfonos móviles, tablets o televisores inteligentes, frente al 93,8% de mujeres. Sin embargo la media gallega es de 94,3% en el género femenino y del 93,5% en el masculino, porque en A Coruña, Lugo y Ourense sí está más extendido su uso entre las mujeres. Y ocurre lo mismo en el uso de internet: en ciudades como Ferrol el 98% de las mujeres la emplean de forma habitual, frente al 96,4% de los varones.

La edad

Decíamos antes que el tener una población envejecida está detrás de la mayor o menos extensión de telefonía móvil con acceso a internet. A nivel gallego, el 100% de las mujeres de entre 16 y 24 años se maneja con un dispositivo electrónico, pero la proporción cae al 85,7% si hablamos de mujeres de 65 a 74 años. Ocurre lo mismo entre los varones: los jóvenes rozan el 99,5% hasta los 24 años, pero los recién jubilados no llegan al 82. De ahí que sean tan necesarios cursos de alfabetización digital para que los más mayores puedan realizar desde su teléfono o desde el ordenador trámites con el banco, con las citas del médico o compras.

El Osimga indica que las compras on line suelen ser más habituales en los municipios de más de 50.000 habitantes (con 7 de cada 10 personas que compran por internet) y en los que tienen entre 10.000 y 20.000, puesto que estos suelen carecer de grandes centros comerciales. Por comarcas, en Deza y Tabeirós-Montes realizan compras on line el 62,9% de las mujeres encuestadas y el 61,5% de los hombres. Estos porcentajes solo superan al 55,7 y 50,1 de Pontevedra Sur. En Caldas-O Salnés las cifras son de 65,7% para ellas y 69,6% para ellos; en Pontevedra, de 66,7 y 71,1: en O Morrazo superan el 70% (70,6 y 72,9), y Vigo vuelve a ser líder, con 71,3 y 77,6%.

El Osimga ofrece datos adicionales, ya en un análisis autonómico, que resultan cuando menos curiosos: las mujeres emplean internet para tareas de comunicación e información o relacionados con gestión familiar, mientras que los hombres recurren a ella para gestiones técnicas o tratamiento de ficheros. Esto puede darnos una idea de las brechas de género en el mundo laboral.