Muere atropellada una octogenaria en la carretera de Rodeiro a Río

Una vecina de Rodeiro falleció en la tarde de este miércoles después de ser atropellada por un turismo en la carretera EP-6201 (Portela-Vilela) a la altura del lugar de Vence, en el término municipal capitalino de Camba.

Testigos presenciales aseguran que la mujer, Josefa Rodríguez Fresco, de 89 años de edad, habría cruzado la carretera sin percatarse de la presencia del vehículo, cuyo conductor no pudo hacer nada para esquivarla y acabó llevándosela por delante.

El suceso se produjo en la calzada que conecta el núcleo de Rodeiro con la parroquia de Río, en el lugar de Vence, muy cerca del límite del casco urbano. Fue en torno a las 18.15 horas cuando la octogenaria, que solía apoyarse en un bastón para caminar por problemas que arrastraba en su espalda, cruzó esta vía provincial y fue embestida por un turismo, un modelo Passat de la marca Wolkswagen, conducido por un varón que, según comentó el alcalde rodeirense, José Luis Camiñas, no es vecino del municipio.

El mandatario precisó que será el atestado de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico el que determine cómo se produjo el accidente, pues indica que desconocía si la anciana caminaba por el medio de la carretera o por el arcén.

El turismo implicado en el siniestro. / Manuel Seixas

En todo caso, vecinos que se detuvieron en la zona ante la presencia de la Guardia Cilvil y de otros servicios de emergencias señalan que el conductor no pudo hacer nada para, mediante una maniobra, esquivar a la octogenaria, máxime cuando se trataba de una zona con curvas y que prácticamente se topó con la mujer en la carretera.

La vía, de doble sentido de circulación y estrechas sendas peatonales, muestra un firme en buen estado de conservación y la velocidad máxima en esta zona está limitada a 30 kilómetros por hora.

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La fallecida es vecina de Rodeiro y conocida en esta zona pues familiares tienen una explotación de ganado vacuno. Uno de los primeros en llegar a la zona en la que se produjo el fatal desenlace fue un yerno que se asentó en Camba pero es natural del municipio lucense de Monterroso.