

Premio Literario

Máis de 200 premiados no concurso Dinamiza Estrada

Xurado do concurso / Cedida

Fran Campos

A Estrada

Máis de 200 traballos resultaron premiados polo xurado da XIII edición do concurso literario organizado por “Dinamizaestrada” entre o alumnado de Primaria, ESO e Bacharelato de tódolos centros educativos do Concello

Representantes dos equipos de dinamización lingüistica, que conforman o xurado, destacan o alto grao de participación en tódalas categorías e o alto nivel dos traballos finalistas. Entre as normas do concurso, tiñan que utilizar 100 palabras para o relato curto e entre 2 e 8 versos para os poemas dependendo da categoría, que se estableceu por idades e van dende primaria ata bacharelato.

RELACIÓN DE PREMIADOS NO XIII CONCURSO DE MICROPOEMAS E MICRORRELATOS DOS CENTROS EDUCATIVOS DA ESTRADA. DINAMIZAESTRADA. Marzo 2026

Ademáis, os participantes, estaban obrigados a utilizar nas súas creacións as palabras “noite” e “azul”, relacionadas estas cos títulos das obras escritas por Begoña Caamaño, xornalista e autora viguesa a quen este ano se lle adica o Día das letras galegas. Os traballos serán publicados nun libro que se entregará ós premiados nunha gala a finais do vindeiro mes de maio como xa levan facendo nos últimos anos e que se convertiu nunha cita festiva e cultural.

Dende “Dinamizaestrada” destacan a importancia desta actividade que implica a tódolos centros educativos do Concello da Estrada durante todo o curso e consideran cumpridos os obxectivos de difusión e utilización literaria da lingua galega.

